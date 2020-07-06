Многие американцы задумались об эмиграции в Новую Зеландию

Интерес американцев к переезду в Новую Зеландию резко возрос во время коронавирусного кризиса.
Число людей, ищущих информацию о том, как эмигрировать, увеличилось за месяц на 65%.
Напомним, что Новая Зеландия — одна из немногих стран в мире, которая "обошлась малой кровью" во время пандемии COVID-19:
Согласно данным, опубликованным иммиграционной службой Новой Зеландии, визиты американцев на веб-сайт New Zealand Now выросли:
Граждане Великобритании также проявили повышенный интерес к переселению. Сменить страну проживания захотели на 18,5% больше британцев — 31 тысяча человек.
Еще на сайте миграционной службы Новой Зеландии отметились австралийцы, южноафриканцы и индийцы.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.