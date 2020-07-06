Многие американцы задумались об эмиграции в Новую Зеландию

Интерес американцев к переезду в Новую Зеландию резко возрос во время коронавирусного кризиса.

Число людей, ищущих информацию о том, как эмигрировать, увеличилось за месяц на 65%.

Напомним, что Новая Зеландия — одна из немногих стран в мире, которая "обошлась малой кровью" во время пандемии COVID-19:

25 марта в стране был введен карантин, и к маю она начала ослаблять ограничения, причем масштабной эпидемии удалось избежать путем закрытия границ и обеспечения строгого порядка пребывания в домашней изоляции;

менее 1500 человек были инфицированы COVID-19 в Новой Зеландии, и 22 умерли.

Согласно данным, опубликованным иммиграционной службой Новой Зеландии, визиты американцев на веб-сайт New Zealand Now выросли:

на 37% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

на 65% в мае;

в общей сложности 80 тысяч американцев выразили заинтересованность в перемещении в южное полушарие в июне.

Не одни американцы

Граждане Великобритании также проявили повышенный интерес к переселению. Сменить страну проживания захотели на 18,5% больше британцев — 31 тысяча человек.

Еще на сайте миграционной службы Новой Зеландии отметились австралийцы, южноафриканцы и индийцы.