Северная Корея не будет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки, поскольку Вашингтон использует их в качестве "политического инструмента".
Такое заявление сделал вице-министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй.
"Мы не чувствуем необходимости сидеть лицом к лицу с США. Диалог — всего лишь инструмент для преодоления политического кризиса в самих США", — утверждает чиновник.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.