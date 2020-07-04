Северная Корея не собирается вести переговоры с США

Северная Корея не будет вести переговоры с Соединенными Штатами Америки, поскольку Вашингтон использует их в качестве "политического инструмента".

Такое заявление сделал вице-министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй.