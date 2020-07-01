Президент США Дональд Трамп в очередной раз утверждает, что скандальная статья в NYT о сговоре России с талибами - фейк.
Американский лидер решил объяснить, зачем издание распространило эту ложную информацию. Он считает, что это был удар по его репутации и рейтингу, чтобы навредить ему перед грядущими президентскими выборами. Трамп в очередной раз призвал NYT раскрыть свои источники.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.