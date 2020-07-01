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Трамп раскрыл смысл скандальной статьи NYT о России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп в очередной раз утверждает, что скандальная статья в NYT о сговоре России с талибами - фейк.

Американский лидер решил объяснить, зачем издание распространило эту ложную информацию. Он считает, что это был удар по его репутации и рейтингу, чтобы навредить ему перед грядущими президентскими выборами. Трамп в очередной раз призвал NYT раскрыть свои источники.

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