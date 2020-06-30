Из тюрьмы случайно выпустили серийного насильника

В 2019 году власти Великобритании захотели адаптировать серийного насильника Джозефа Макканна к обычной жизни и отпустили его домой.

Разумеется, преступник начал опять нападать на женщин и детей. Мужчина регулярно встречался с сотрудниками службы пробации и заверял их, что стал законопослушным гражданином. Перед тем как Макканна схватили и вновь заключили под стражу, он успел совершить восемь изнасилований и 11 нападений.

Суд приговорил маньяка к 33 пожизненным срокам. Британские власти назвали инцидент "чудовищной ошибкой".