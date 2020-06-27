Основатель SpaceX Илон Маск высмеял сделку компании Amazon Джеффа Безоса, которая приобрела разработчика беспилотных автомобилей Zoox.
Беспилотные автомобили планируют использовать для доставки товаров клиентам. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда долларов.
Маск назвал Безоса "подражателем", поскольку компания Tesla уже выпускает автомобили с возможность беспилотного управления.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.