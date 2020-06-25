Границы для въезда иностранцев в Израиль останутся закрытыми. Власти страны продлили запрет на въезд.
Это касается, в том числе и пассажиров транзитных рейсов.
"Пассажирам из любых стран, которые не являются гражданами или постоянными жителями Израиля, запрещен въезд в государство Израиль, включая транзитные рейсы, кроме тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от (израильского) управления по делам населения и иммиграции", — заявили в управлении аэропортов.
Граждане других государств не смогут попасть в Израиль как минимум до 1 августа.
Ранее сообщалось, что власти Израиля намерены открыть границы для туристов с 1 августа. Ожидается, что первыми в страну приедут гости из Греции и Кипра. Ведутся переговоры и с Россией. В любом случае решение будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации как в Израиле, так и в других странах, гражданам которых откроют въезд.
А также "Правда.Ру" писала, что с 1 июля все аэропорты Турции будут работать по новым правилам. Пассажирам предстоит сдавать тест на коронавирус.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.