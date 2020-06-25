Израиль оставил границы закрытыми до 1 августа

Границы для въезда иностранцев в Израиль останутся закрытыми. Власти страны продлили запрет на въезд.

Это касается, в том числе и пассажиров транзитных рейсов.

"Пассажирам из любых стран, которые не являются гражданами или постоянными жителями Израиля, запрещен въезд в государство Израиль, включая транзитные рейсы, кроме тех пассажиров, которые имеют специальное разрешение от (израильского) управления по делам населения и иммиграции", — заявили в управлении аэропортов.

Граждане других государств не смогут попасть в Израиль как минимум до 1 августа.

Ранее сообщалось, что власти Израиля намерены открыть границы для туристов с 1 августа. Ожидается, что первыми в страну приедут гости из Греции и Кипра. Ведутся переговоры и с Россией. В любом случае решение будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации как в Израиле, так и в других странах, гражданам которых откроют въезд.

А также "Правда.Ру" писала, что с 1 июля все аэропорты Турции будут работать по новым правилам. Пассажирам предстоит сдавать тест на коронавирус.