Израиль ждет иностранных туристов с 1 августа

Власти Израиля готовы открыть границы для туристов с 1 августа. Первыми, кто посетит страну, скорее всего, станут жители Греции и Кипра. Однако с РФ также ведутся переговоры.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в процессе беседы со своим коллегой из Греции.

Границы страны будут открыты при условии, что ситуация с коронавирусом будет под контролем.

"Открытие границ между Грецией и Израилем станет отправной точкой, долгожданным событием для всех туристов. Мы также пристально следим за ситуацией в России и надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит возобновить авиасообщение между нашими странами уже в августе", — добавил Владимир Шкляр, директор представительства Минтуризма Израиля в России и СНГ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры рассказали о предстоящем сезоне и перечислили страны, жители которых первыми приедут в Турцию. Ожидается, что первыми из иностранцев на турецкие курорты поедут россияне, а последними — туристы из Восточной Европы.