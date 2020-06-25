В аэропортах Турции туристов будут тестировать на COVID-19

С 1 июля все крупные аэропорты Турции будут работать по новым правилам. Пассажирам нужно будет сдавать тесты на COVID-19. Данная процедура будет бесплатной, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя.

Тотального контроля не будет

Сообщается, что власти Турции не собираются проверять всех пассажиров. Тест на коронавирус будут сдавать только те, у кого были выявлены признаки заражения коронавирусом.

Заявки на получение специальных сертификатов здоровья подали примерно 900 ресторанов и больше 727 объектов размещения. Наличие данного сертификата подтверждает, что на территории объекта созданы условия, необходимые для обеспечения безопасности туристов.

Эти меры реализуют в рамках национальной программы по развитию туристической отрасли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие отельеры предполагают, что россияне к ним приедут первыми. В последнюю очередь в Турции ждут туристов из стран Восточной Европы.