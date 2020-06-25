Таиландские власти готовы к продлению режима самоизоляции до 31 июля.

Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности страны Сомсак Рунгсита.

"Сегодня малый состав государственного Центра по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поддержал предложение совета безопасности о продлении еще на один месяц, до 31 июля 2020 года, режима чрезвычайного положения в Таиланде в связи с опасностью распространения инфекции в ходе пятого этапа ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией", — сказал он.