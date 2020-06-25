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Председательство Германии в ЕС даст новый импульс отношениям с Китаем

Мир

Отношения между Китаем и Европейским союзом (ЕС), которые являются как поддержкой многосторонней глобальной торговой системы, так и стремлением к экономическому восстановлению, скорее всего, улучшатся.

Поводом для такого оптимистичного прогноза экспертов стала ротация председательства в ЕС — на пост с 1 июля заступает Германия и будет председательствовать на совещаниях министров ЕС до конца года.

"Германия будет использовать свое предстоящее председательство в ЕС, чтобы направить блок к благоприятному экономическому восстановлению после пандемии COVID-19", — заявил министр окружающей среды страны Свен Шульце.

По его словам, Европа хочет стать первым нейтральным по парниковому газу континентом к 2050 году.

"Это самое важное, что мы можем сделать для будущих поколений", — сказал Шульце.

Стратегия Германии хорошо сочетается с приводом "новой инфраструктуры" Китая, в том числе в сетях 5G, Интернете, "облачных" вычислениях, центрах обработки данных и электромобилях, чтобы компенсировать экономические последствия пандемии коронавируса и стимулировать зеленый рост.

Причем у двух крупнейших экономик будет огромный потенциал для сотрудничества, считают эксперты.

"Преимущества Китая в 5G и новых формах бизнеса, таких как электронная коммерция и прямая трансляция, могут прекрасно сочетаться с преимуществами ЕС в традиционной обрабатывающей промышленности", — сказал Чжао Цзюньцзе, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской Академии Общественных Наук.

Промышленные "цепочки" Германии и Китая дополняют друг друга

Эксперты из разных стран мира солидарны во мнении, что Германия и Китай могли бы также сотрудничать в других областях, связанных с поствирусным восстановлением отраслей промышленности, таких как машиностроение, химические вещества и медицина, где "промцепочки" двух сторон дополняют друг друга:

  • В середине июня две сделки между Китаем и Германией были подписаны министром промышленности и информационных технологий Китая Мяо Вэем и федеральным министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.
  • Китайский электрический автопроизводитель JAC подписал соглашение о сотрудничестве с немецким автопроизводителем Volkswagen.
  • Государственная энергетическая инвестиционная корпорация подписала соглашение с Siemens.

Более прочные финансовые связи, которые также могут привести к усилению валюты евро, что также отвечает интересам ЕС", уверен Чжао.

"Китайско-германские отношения очень позитивны, так как Германия занимает прагматичный подход и осознала, что есть большой простор для будущего двустороннего сотрудничества, — сказал Панг Чаоран, младший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества.

Напомним, в 2019 году ЕС был крупнейшим торговым партнером Китая, а Китай — вторым по величине в ЕС. Товарооборот между двумя странами составлял более 1,5 млрд евро ($1,68 млрд) в день.

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