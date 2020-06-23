Россия, Китай и Индия могут создать "зеленые коридоры"

Китай предложил России и Индии расширить сотрудничество по борьбе с коронавирусом. Нужно обменяться имеющейся информацией, объединить усилия по разработке вакцины.

Инициативу озвучили в МИД Китая.

"Ван И предложил изучить возможность создания совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, создания "экспресс-коридоров" для передвижения людей и "зеленых коридоров" для передвижения грузов", — заявляют во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Сам Китай ограничил въезд на свою территории иностранцев еще с 28 марта. Власти страны опасаются завоза коронавируса и новой вспышки инфекции. Однако сейчас ситуация в стране и мире стабилизируется, а экономические связи необходимо восстанавливать.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Китай приостановил импорт мяса птицы из США. Китай также приостановил поставки свинины от немецких свиноводческих заводов, где на прошлой неделе коронавирусом заболели сотни рабочих.

Между тем страх перед второй волной коронавируса, которая, казалось бы, началась в Пекине, оказались преувеличены. Накануне сообщалось о всего девяти новых случая заболевания COVID-19.