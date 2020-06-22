Китай приостанавливает импорт мяса птицы из США

Китай приостановил импорт продуктов птицеводства с завода, принадлежащего мясоперерабатывающей компании Tyson Inc из Арканзаса, являющуюся одним из поставщиков продуктов на рынок Пекина, где была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции.
Об этом сообщило главное таможенное управление Китая.
"Решение о приостановке поставок из США было принято после того, как компания Tyson Inc подтвердила кластер случаев Covid-19 на заводе, который расположен в городе Спрингдейл", написано на сайте китайской таможни.
Пресс-секретарь Tyson Inc Гэри Микельсон сказал, что компания изучает этот вопрос, и добавил, что она
"тесно сотрудничает с властями США, чтобы обеспечить соответствие своих продуктов требованиям безопасности правительства своей страны".
"Важно отметить, что Всемирная Организация Здравоохранения, центры по контролю и профилактике заболеваний, USDA и управление США по продовольствию и лекарственным средствам согласны с тем, что нет никаких доказательств в поддержку передачи Covid-19, связанного с продуктами питания", — сказал он.
Китай также приостановил поставки свинины от немецких свиноводческих заводов, где на прошлой неделе коронавирусом заболели сотни рабочих.
Обеспокоенность ситуацией с развитием пандемии Китай объясняет тем, что сегодня ВОЗ сообщила о рекордном увеличении суточного числа случаев новых подтвержденных заражений коронавирусом. Об этом подробнее — здесь.
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