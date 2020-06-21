Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.

"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", — заявил белорусский лидер.

"Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", - добавил Лукашенко.