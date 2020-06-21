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Трамп попросил замедлить тестирование на коронавирус

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп дал поручение замедлить массовое тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много заболевших.

Такое заявление американский лидер сделал во время предвыборного митинга в городе Талса.

"Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют", — пояснил Трамп.

Позже президент объяснил журналистам, что это "очевидно, была шутка".

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