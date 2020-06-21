Президент США Дональд Трамп дал поручение замедлить массовое тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много заболевших.
Такое заявление американский лидер сделал во время предвыборного митинга в городе Талса.
"Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют", — пояснил Трамп.
Позже президент объяснил журналистам, что это "очевидно, была шутка".
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