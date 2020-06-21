Трамп попросил замедлить тестирование на коронавирус

Президент США Дональд Трамп дал поручение замедлить массовое тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много заболевших.

Такое заявление американский лидер сделал во время предвыборного митинга в городе Талса.

"Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы выявляете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Пожалуйста, замедлите тестирование, а они проверяют и проверяют", — пояснил Трамп.

Позже президент объяснил журналистам, что это "очевидно, была шутка".