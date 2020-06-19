Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что крымский полуостров сможет справиться без поставок воды со стороны Украины.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что не будет помогать России с водообеспечением Крыма.
"Сегодня на полив нами подается только 20 миллионов кубометров. Водный баланс в регионе изменился, однако для бытовых нужд мы понимаем, что мы выкрутимся и своими силами, без посторонней помощи, без украинской воды выйдем спокойно из положения", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?