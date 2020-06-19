Аксенов: Крым и так не нуждается в помощи от Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что крымский полуостров сможет справиться без поставок воды со стороны Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что не будет помогать России с водообеспечением Крыма.