Граждане Украины могут не волноваться за безвизовый режим с Европой. Отменять его не планируют, а запрет на въезд временный.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины.
"Никаких угроз украинскому безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", — сообщил Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что ограничения на въезд для украинцев снимут, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране. Для удобства путешественников будет создан сайт, на котором можно найти все страны, куда можно ехать, на каких условиях, какие правила безопасности требуется соблюдать.
С 15 июня Украина запустила международное авиасообщение. Полеты осуществляют только в те страны, которые уже открыли границы. По прилете из ряда зарубежных стран на Украину гостям и гражданам страны предстоит пройти двухнедельный карантин.
С начала эпидемии в Незалежной зарегистрировано 33 234 случая коронавируса. Его жертвами стали 943 человека.
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