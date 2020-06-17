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Украина не боится отмены европейского безвиза

Мир » Бывший СССР » Украина

Граждане Украины могут не волноваться за безвизовый режим с Европой. Отменять его не планируют, а запрет на въезд временный.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины.

"Никаких угроз украинскому безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Более того, даже за линией горизонта, которую мы не видим, но которая есть, таких угроз тоже нет. Я прошу всех успокоиться, все будет нормально", — сообщил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что ограничения на въезд для украинцев снимут, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране. Для удобства путешественников будет создан сайт, на котором можно найти все страны, куда можно ехать, на каких условиях, какие правила безопасности требуется соблюдать.

С 15 июня Украина запустила международное авиасообщение. Полеты осуществляют только в те страны, которые уже открыли границы. По прилете из ряда зарубежных стран на Украину гостям и гражданам страны предстоит пройти двухнедельный карантин.

С начала эпидемии в Незалежной зарегистрировано 33 234 случая коронавируса. Его жертвами стали 943 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Екатерине Варнаве разрешили посещать Украину. Ее удалили из "черного списка".

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