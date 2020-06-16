Екатерине Варнаве открыли въезд на Украину

Екатерина Варнава сможет посетить Украину, когда будут открыты границы. Российскую артистку исключили из "черного списка".

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

"Перечень обновлен… Исключена из перечня Варнава Екатерина Владимировна", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Поводом для исключения из списка персон нон грата стало обращение Службы безопасности страны. Согласно документу, теперь Варнава не представляет угрозы национальной безопасности. По какой причине на Украине изменили свое отношение к россиянке, не уточняется. В "черном списке" она была с марта прошлого года. "Наказание" последовало за выступление в Крыму.

"Черный список" российских артистов Украина ведет с августа 2015 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Вера Брежнева тайно съездила на Украину. Там она дала первый после карантина концерт.

Екатерина Варнава рассталась со своим партнером. Несколько лет ее связывали романтические отношения с танцором Константином Миньковым. Вместе пара прожила почти шесть лет. Правду об отношениях артистка раскрыла в интервью Ксении Собчак.