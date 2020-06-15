Турция ждет саммит "астанинской тройки" по Сирии

В Иране должен пройти саммит "астанинской тройки" по Сирии. На это рассчитывает Турция.

Ожидается, что встреча пройдет после дистанционной конференции лидеров трех стран. А в августе состоится заседание Конституционного комитета Сирии.

"Ситуация в регионе напряженная. В Сирии мы долгое время работаем с РФ и Ираном, и результаты этой работы все видят. Но нужно делать конкретные шаги. В августе планируется заседание Конституционного комитета", — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Война в Сирии идет с 2011 года. С 2017 года ведутся переговоры в "астанинском формате". В январе 2018 года в Сочи встретились все участники конфликта. Тогда приняли решение о необходимости создания Конституционного комитета, который должен подготовить конституционные реформы в Сирии.

Сейчас в Сирии действует режим прекращения боевых действий. Российские и турецкие военные проводят регулярные совместные патрулирования. Регулярно фиксируются нарушения. Только за последние дни их было по меньше мере четыре: в Алеппо, Латакии и Идлибе. А 6 июня сообщалось о том, что в Сирии погиб турецкий военный. Это произошло во время нападения на медицинский автомобиль.