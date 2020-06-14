В информационном бюллетене Минобороны РФ сообщается о том, что в Сирии за последние сутки выявили четыре нарушения режима прекращения боевых действий.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо — один; Латакия — один; Идлиб — два. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.