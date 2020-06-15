Внутренний туризм запустили в Грузии

Жителям Грузии теперь придется носить маски. Масочный режим вступил в силу 15 июня.

Также сегодня в стране открылся внутренний туризм.

"Сегодня очень важный день — внутренний туризм открылся официально. Государство интенсивно работало с секторными специалистами над тем, чтобы меры безопасности для открытия внутреннего туризма были максимально учтены", — сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

С 15 июня в стране начали работать отели. Гостей принимают те организации, которые направили запрос в Минздрав и исполнили все требования санитарных врачей. Ожидается, что через две недели Грузия примет и иностранных туристов.

С сегодняшнего дня в Грузии восстановили железнодорожное сообщение.

Напомним, что продлено действие запрета на семейные мероприятия. Речь идет о свадьбах, поминках, юбилеях, крещениях. Собираться можно компаниями не более чем в 10 человек. Запрет будет действовать до 15 июля, а за его нарушение полагается штраф в 650 долларов для физических лиц и 3,3 тысячи долларов — для юрлиц.