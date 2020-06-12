Грузинские власти оставили застолья под запретом

Праздновать юбилеи, крещения, свадьбы, проводить поминки в Грузии запрещено. Под запрет попадают любые массовые семейные мероприятия, на которые могут собраться более десяти человек.

Решение о продлении приняли на фоне ситуации с коронавирусом.

"Эти права ограничены до 15 июля, дальше решение будет принято исходя из эпидситуации. Мы напоминаем населению, что скопление более десяти человек с целью справить юбилей, свадьбу, поминки, крещение, будет наказываться штрафом", — пояснил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили.

На нарушение последует штраф. Так, каждый нарушитель заплатить по 650 долларов, юридическое лицо — порядка 3,3 тысячи долларов.

Также в стране ввели строгий масочный режим. Носить маски необходимо в общественном транспорте, такси, магазинах, аптеках и других закрытых помещениях. Граждан, которых уличат в отсутствии средства индивидуальной защиты, оштрафуют на 6,5 долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в аджарском поселке Цихисдзири (Грузия) состоялась планируют построить крупный гостиничный комплекс. В нем будет 520 апартаментов премиум-класса и 119 гостиничных номеров.