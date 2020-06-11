Политолог: России и Белоруссии нужно единое визовое пространство

Между Россией и Белоруссией никогда не было единого визового пространства. Это доставляет неудобство как для обеих стран, так и для иностранцев.

Соглашение о таком пространстве планируют подписать 19 июня в Минске. Для этого туда приедет глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это одна из наиболее печальных страниц всего нашего процесса интеграции, что до сих пор нам не удалось создать единого визового пространства, то есть возможности того, что человек, приезжающий в Белоруссию, предположим, из Франции, по белорусской визе мог бы дальше путешествовать и по России. Это создает массу неудобств. Например, люди, которые на поезде путешествуют из Литвы или Польши в Россию, должны получать еще и белорусскую транзитную визу, что невыгодно ни Белоруссии, ни России. Я думаю, тут ни одна сторона не заинтересована в сохранении такого режима", — пояснил ситуацию политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

России пришлось ввести контроль на границе с Белоруссией

Он отметил, что при этом странам до сих пор не удалось договориться о правилах формирования единого таможенного пространства.

"Известно, что Белоруссия открыла безвизовый въезд через аэропорт Минска для 80 стран, что для России оказалось неприемлемым и пришлось ввести контроль на границе. Контроль, которого долго не было, но последние годы он опять введен. Наши страны проводят постепенно все более несогласованную друг с другом визовую политику. Я думаю, что от этого испытывают неудобства оба государства. Так что если в предвыборное время все-таки удастся продвинуться в этой области, будет очень хорошо", — заключил эксперт.

Неменский напомнил, что также были планы создать единое роуминговое пространство. Возможно, в предвыборный период удастся решить и этот вопрос.