Эксперт объяснил, почему Польша не готова к однополым бракам

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Польше никогда не будет однополых браков. Громкое заявление сделано на фоне предвыборной гонки, которая закончится 28 июня выборами президента.

Почему президент поднял эту тему именно сейчас, "Правда.Ру" спросила у президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича.

"Думаю, да, такое заявление прибавит Дуде голосов. Польша — действительно консервативная страна. В Европе на сегодняшний день осталось две католических страны. Одна из них Ватикан, вторая — Польша. Говорить о том, что Франция, Испания, Италия и так далее — католические страны, это вызывать улыбку и у себя, и у собеседника. В этом вопросе Польша занимает более жесткую позицию, чем Ватикан. Такое бывает, хотя и крайне редко. Да, действительно с точки зрения политологии, избирательных кампаний данный тезис в Польше будет встречен с высоким, одобрением", — отметил эксперт.

Напомним, что на пост президента Польши сейчас претендуют десять человек. Изначально регистрировались 14, но четверо не смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей в поддержку.