Кандидат на пост президента Белоруссии опасается провокаций

Три дня не будет собирать подписи Светлана Тихановская. Кандидат на пост президента Белоруссии опасается провокаций.

Сбор подписей приостановлен в Минске и других крупных городах страны.

"Светлана приняла решение снять пикеты на 12-14 июня в Минске и областных городах — там, где массовое скопление людей. Это связано с тем, что она опасается провокаций в отношении членов своей инициативной группы. В регионах Беларуси пикеты в эти дни будут", — пояснил помощник Тихановской по связям с общественностью Александр Кабанов.

Сколько подписей из необходимых 100 тысяч уже собрано, не уточняется. По словам Кабанова, после 14 июня Тихановская сдаст документы на регистрацию в качестве кандидата.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Уже зарегистрировано четверо кандидатов, собравших подписи. Это действующий президент Александр Лукашенко, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления Белзгазпромбанка Виктор Бабарико, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая.