На пост президента Белоруссии претендуют уже четверо

Анна Канопацкая намерена участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Бывший депутат нижней палаты парламента собрала необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. В посте Канопацкая поблагодарила всех свои помощников, а также указала, что собрано 100 100 подписей, при том, что минимальный порог — 100 тысяч.

Стоит отметить, что это уже четвертый кандидат, который собрал документы и подписи. Ранее это сделали Александр Лукашенко, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало и экс-председатель правления Белзгазпромбанка Виктор Бабарико.

Выборы президента республики пройдут 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется в шестой раз. Кроме него на пост главы государства претендуют еще 13 человек. Собрать подписи им необходимо до 19 июня.

Ранее Лукашенко призвал силовые ведомства проявить особую бдительность в период гонки за президентское кресло. Своих оппонентов он попросил не устраивать "минский майдан". По словам Лукашенко, "демократия демократией, но беспредела быть не должно".