Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам и силовым ведомствам проявить особую бдительность в период избирательной кампании главы государства.

Он также обратился к своим политическим оппонентам и попросил их соблюдать закон, а также "не собирать минский "майдан".

"Демократия демократией, но беспредела быть не должно. Вы видели в США, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине", — пояснил белорусский лидер.