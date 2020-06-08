Тайские власти планируют отменить комендантский час. Это будет очередной мерой послабления ограничений, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса.
Сейчас жителям и гостям Таиланда запрещено находиться на улице в период с 23 часов вечера до 3 часов утра. Об отмене комендантского часа рассказали в правительстве страны.
"Вероятно продление действия режима ЧП. Этот вопрос сейчас рассматривается. Сейчас есть выбор между его продлением и прекращением его действия. Но ограничения будут ослаблены. Например, комендантский час будет отменен, и будет снято ограничение на собрания. Режим ЧП может быть оставлен в силе ради возможности быстрого принятия и исполнения решений", — сообщил вице-премьер Таиланда Висану Кхрыангам.
Лежаки будут расставлены на большее расстояние друг от друга, запрещено собираться большими компаниями. Отдыхающим советуют рассредоточиться по территории. Сотрудники пляжей должны будут носить маску и постоянно мыть руки. Новые требования вступят в силу 1 июля.
Стоит отметить, что в Таиланде удалось победить коронавирус: новые случаи не регистрируют больше двух недель. Первого июня в стране начался третий этап постепенного снятия ограничений.
Ранее сообщалось, что тайские власти пока не намерены пускать в страну иностранных граждан. Границы для иностранцев останутся закрытыми.
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