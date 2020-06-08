Комендантский час планируют отменить в Таиланде

Тайские власти планируют отменить комендантский час. Это будет очередной мерой послабления ограничений, введенных в стране из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас жителям и гостям Таиланда запрещено находиться на улице в период с 23 часов вечера до 3 часов утра. Об отмене комендантского часа рассказали в правительстве страны.

"Вероятно продление действия режима ЧП. Этот вопрос сейчас рассматривается. Сейчас есть выбор между его продлением и прекращением его действия. Но ограничения будут ослаблены. Например, комендантский час будет отменен, и будет снято ограничение на собрания. Режим ЧП может быть оставлен в силе ради возможности быстрого принятия и исполнения решений", — сообщил вице-премьер Таиланда Висану Кхрыангам.

Изменятся правила посещения пляжей

Лежаки будут расставлены на большее расстояние друг от друга, запрещено собираться большими компаниями. Отдыхающим советуют рассредоточиться по территории. Сотрудники пляжей должны будут носить маску и постоянно мыть руки. Новые требования вступят в силу 1 июля.

Стоит отметить, что в Таиланде удалось победить коронавирус: новые случаи не регистрируют больше двух недель. Первого июня в стране начался третий этап постепенного снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что тайские власти пока не намерены пускать в страну иностранных граждан. Границы для иностранцев останутся закрытыми.