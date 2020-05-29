Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда генерал Сомсак Рунгсита сообщил о том, что ослабление режима самоизоляции не повлияет на открытие границ страны для въезда иностранных граждан.
"Мы ослабляем многие ограничения, действующие в стране, однако пока, к сожалению, не можем открыть границы для иностранных граждан", — сказал он.
Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.
В период 11-й пятилетки (2006-2010 гг.) центральное правительство отдает приоритет созданию в стране 12 важных туристических зон, 4 из них будут расположены в Юго-Западном Китае. Об этом накануне заявил на рабочем совещании заместитель главы Государственного управления по делам туризма КНР Ван Чжифа, сообщает агентство Синьхуа.
Рыбаки из города Ослоб (Филиппины), забросив свои снасти, стали зарабатывать на туристах, желающих поплавать в компании китовых акул, пишет "Поплавок".
Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.
"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.
Очередной пародией побаловал россиян - в особенности москвичей - пародист Максим Галкин.