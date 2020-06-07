Дональд Трамп пытается активизировать своих сторонников с помощью острых высказываний и обвинений.
С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
"В США многие журналисты во время освещения протестов преследовались и подвергались нападениям. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей формой жизни. Такое поведение знакомо нам от популистов во всем мире. Это очень опасно", — пояснил чиновник.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.