Дональд Трамп пытается активизировать своих сторонников с помощью острых высказываний и обвинений.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"В США многие журналисты во время освещения протестов преследовались и подвергались нападениям. Трамп называл журналистов врагами народа и низшей формой жизни. Такое поведение знакомо нам от популистов во всем мире. Это очень опасно", — пояснил чиновник.