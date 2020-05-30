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Узбекистан продлил визы для иностранных граждан

Мир » Азия

Оперативный штаб при кабмине страны сообщил о том, что властями Узбекистана принято решение о продлении виз для иностранцев. Данные меры приняты из-за приостановки транспортного сообщения с другими странами.

"Всем иностранным гражданам визы будут автоматически продлены до 1 сентября текущего года", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение было принято на заседании специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в стране.

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