В Миннесоту для подавления беспорядков вызвали Национальную гвардию

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек Национальную гвардию для подавления протестов, участники которых разграбили и подожгли магазины.

Протесты перешли с массовые беспорядки

Тим Уолз заявил, что власти поддерживают только мирные демонстрации. Разрушения, которые были причинены городу, оправдывают действия, цель которых — поддержание безопасности в штате.

"К сожалению, некоторые люди занимаются незаконной и опасной деятельностью. Это ставит под угрозу безопасность законных демонстрантов и других миннесотцев", — заявил он.

Ранее участники протестов совершили нападение на женщину-инвалида. Она находилась в моторизированной инвалидной коляске. Им показалось, что она была вооружена ножом.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью "Я не могу дышать" — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.