Массовое тестирование на коронавирус проведут в Таиланде

Медицинских работников, сотрудников предприятий, где много контактов с людьми, заключенных Таиланда проверят на коронавирус. Власти намерены провести массовое тестирование.

Об этом сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Речь идет о сотнях тысяч человек по всей стране. Тестирование будет бесплатным. Цель этого мероприятия — выявление вероятных новых очагов заражения внутри страны. Несмотря на то что заражений внутри страны у нас нет уже давно, и все новые случаи так или иначе связаны с заграницей, исключать, что где-то в Таиланде есть недиагностированные носители вируса, мы не можем. Проверка всего населения страны на коронавирус невозможна, поэтому мы будем тестировать именно тех, кто заведомо находится в зоне риска заражения", — пояснил пресс-секретарь.

Статистика за минувшие сутки

В стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Все они "приехали" из-за границы. Всего в Таиланде зарегистрировано 3 065 случаев инфицирования. COVID-19 унес жизни 57 человек. 2945 местных жителей полностью победили болезнь.

Сейчас в Таиланде разрабатывают вакцину от коронавируса. Она будет готова к концу 2021 года.