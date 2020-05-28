Медицинских работников, сотрудников предприятий, где много контактов с людьми, заключенных Таиланда проверят на коронавирус. Власти намерены провести массовое тестирование.
Об этом сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Речь идет о сотнях тысяч человек по всей стране. Тестирование будет бесплатным. Цель этого мероприятия — выявление вероятных новых очагов заражения внутри страны. Несмотря на то что заражений внутри страны у нас нет уже давно, и все новые случаи так или иначе связаны с заграницей, исключать, что где-то в Таиланде есть недиагностированные носители вируса, мы не можем.
Проверка всего населения страны на коронавирус невозможна, поэтому мы будем тестировать именно тех, кто заведомо находится в зоне риска заражения", — пояснил пресс-секретарь.
В стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Все они "приехали" из-за границы. Всего в Таиланде зарегистрировано 3 065 случаев инфицирования. COVID-19 унес жизни 57 человек. 2945 местных жителей полностью победили болезнь.
Сейчас в Таиланде разрабатывают вакцину от коронавируса. Она будет готова к концу 2021 года.
Свыше 6,5 тысячи человек в Индии получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за минувшие сутки.
С начала эпидемии в стране уже 158 333 случая инфицирования опасным вирусом. Заболевание унесло жизни 4531 человека, из них за последние сутки — 194 человек. Излечиться смогли 3266 пациентов за последние 24 часа и 145 380 человек всего.
Подъем рек в Индии затопил множество жилых поселений. В зоне подтопления сейчас живут свыше 30 тысяч человек.
Наиболее пострадал от стихии штат Ассам. Циклон "Ампан" принес столько осадков, что затопило пять районов северо-восточного штата. Затоплено 128 деревень.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун сообщила о том, что в Таиланде за последние сутки не было обнаружено ни оного случая заражения коронавирусом. Смертей от инфекции также не зафиксировано.
"Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", — сказала она.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.