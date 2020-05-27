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Источник Правда.Ру

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Мир » Бывший СССР » Украина

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

С таким заявлением выступил известный украинский политэксперт Михаил Погребинский.

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В Петербурге произошло обрушение балконов жилого дома

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.

"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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Больше половины новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

Россия » Центр » Москва

У 2140 жителей Москвы врачи диагностировали коронавирус. Все случаи получили лабораторное подтверждение.

Больше половины новых инфицированных младше 45 лет, сообщает оперативный штаб.

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Уголовное дело из-за прослушки бывшего президента возбудили на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Уголовное дело из-за прослушки телефонных разговоров бывшего президента возбудили на Украине. Следователи намерены выяснить, как удалось подслушать и записать разговор Порошенко и Байдена.

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