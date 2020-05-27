Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
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С таким заявлением выступил известный украинский политэксперт Михаил Погребинский.
На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.
"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.
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