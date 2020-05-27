На Кирочной улице Санкт-Петербурга произошло обрушение четырех балконов жилого дома. Пресс-служба администрации Центрального района сообщила свою версию происшествия.

"Дом 1935 года постройки, он исторический. По плану он должен был пройти капитальный ремонт через несколько лет. Наиболее вероятная причина — нарушение гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций и их самопроизвольному обрушению. Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было", — отметил глава администрации Центрального района Максим Мейксин, слова которого приводятся в сообщении.