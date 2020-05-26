Греческие власти не исключают второй волны коронавируса. Однако они к ней готовы.
Такое заявление сделал премьер-министр Кириакос Мицоаткис.
"Вторая волна, если она придет, … будет другой. Во-первых, мы все теперь гораздо более осведомлены. Когда ударила первая волна, мы не знали, что означают меры индивидуальной гигиены, мы не слишком много использовали их в нашей жизни. Мы не знали, что означает социальное дистанцирование. Мы не знали значения маски. Позже маска оказалась гораздо важнее, чем мы изначально думали", — цитирует премьера его пресс-служба.
Он подчеркнул, что страна, а, главное, система здравоохранения уже будет подготовлена к коронавирусу: в стране увеличено количество мест в палатах интенсивной терапии. Эта работа будет продолжена и к осени количество койкомест еще увеличится.
Кроме того, греческие власти рассчитывают, что к осени уже появится вакцина от коронавируса. Стратегия поведения в карантин тоже изменится: будут закрываться отдельные районы города или населенные пункты, а не вся страна.
Ранее сообщалось, что Греция вышла на очередной этап снятия ограничительных мер. Накануне в стране открылись рестораны, бары и таверны.
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