Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.
Обслуживать клиентов можно только под открытым небом, требуется соблюдать меры безопасности: персонал будет работать в масках, посетителей тоже просят по возможности соблюдать масочный режим. За один столик будут размещать до шести гостей, а на одного посетителя должно приходиться не менее двух квадратных метров площади зала. Столы будут стоять на расстоянии в 1,7 метра друг от друга.
Это уже четвертый этап снятия ограничений. Ослабление карантинных мер в стране началось 4 мая. К этому моменту уже разрешено ездить по всей континентальной части Греции, открылись более полутысячи пляжей, зоопарки, ботанические сады, восстановили воскресные литургии в храмах.
С сегодняшнего дня также разрешено ездить на острова. Для этого запускают паром и авиасообщение. Пассажиры должны быть строго в масках, паром может быть заполнен на половину, дистанция между пассажирами — не меньше полутора метров. Также с 25 мая запустили яхтинг.
Сейчас власти страны снизили размер НДС на покупку кофе и безалкогольных напитков. До кризиса он составлял 24%, сейчас — 13%. Такой налог будет действовать пять месяцев. Полностью выйти из карантина страна намерена за два месяца.
Ранее сообщалось, что Греция будет снижать цены, чтобы привлечь туристов. Дешевле станут товары и услуги, наиболее востребованные у гостей страны. Самые большие скидки будут сделаны на перелеты между островами, паромные переправы, автобусный рейсы, билеты в парки развлечений, а также морские прогулки.
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