В Twitter разразился скандал после трансляции фильма "Назад в будущее 2" на стриминговой платформе Netflix.

Один из пользователей заметил, что из фильма была вырезана сцена, где главный герой Марти Макфлай ошибочно принимает журнал для взрослых за спортивный альманах. Также было вырезано несколько его реплик.

"Раз они так небрежно отредактировали часть из нашей любимой трилогии, то кто знает, сколько фильмов они еще испортили?" — пишут зрители.

"Отличный пример того, почему важны физические носители, а не потоковые сервисы", — отмечают в Twitter.