В Киеве и других украинских городах прошли массовые акции протеста против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Протестующие собирались на Майдане, а затем двинулись к дома Зеленского. Неонацисты скандировали лозунги и утверждали, что Зеленский марионетка. Главу его администрации Ермака обвинили в работу на внешнюю разведку России.
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