"Зеля — лох": неонацисты протестуют у дома Зеленского

В Киеве и других украинских городах прошли массовые акции протеста против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Протестующие собирались на Майдане, а затем двинулись к дома Зеленского. Неонацисты скандировали лозунги и утверждали, что Зеленский марионетка. Главу его администрации Ермака обвинили в работу на внешнюю разведку России.