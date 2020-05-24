Как сообщает "360", на 24 мая известно о том, что во всем мире было выявлено 5393959 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 94134 из них обнаружили за последние сутки.
Общее число зараженных в России достигло отметки в 336147 человек, из которых более 336147 тысяч заразились в Москве.
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