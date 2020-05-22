Трамп требует открыть в США церкви

Власти штатов должны открыть все церкви. Такое требование выдвинул президент США Дональд Трамп.

Он пригрозил, что если местные власти его ослушаются, он найдет путь "в обход них".

"Сегодня я определяю молитвенные места, церкви, синагоги и мечети как необходимые места, которые предоставляют необходимые услуги. Некоторые губернаторы сочли необходимыми магазины спиртных напитков и клиники для абортов, но оставили за бортом церкви и другие молельные места. Это неправильно. Я исправляю эту несправедливость… Я призываю губернаторов разрешить нашим церквям и местам поклонения открыться прямо сейчас", — подчеркнул американский лидер.

По словам президента США, церкви объединяют людей, а в период эпидемии эта поддержка очень важна. При этом он не сомневается, что служители церквей смогут обеспечить необходимый уровень безопасности прихожан. По мнению Трампа, "Америке нужно больше молитв".

На сегодняшний день известно о более чем 1,57 млн инфицированных коронавирусом американцев. Более 94 тысяч человек скончались.