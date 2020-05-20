Трамп: возглавлять мировой список по коронавирусу - честь для США

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге по коронавирусу, отвечая на вопросы журналистов, вдруг заявил, что
самое большое в мире число подтвержденных инфекций COVID-19 — это "Знак Почета", выданный США.
"Я считаю, что самый высокий показатель заражений в мире — это свидетельство того, что у нас лучшая на земле система тестирования. И никак иначе.
Поэтому я рассматриваю этот факт как знак чести. Почетный знак.
Это большая дань уважения к тестированию и всей той работе, которую проделали многие американские профессионалы", — пояснил свою мысль Трамп.
ДЛЯ СПРАВКИ:
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США:
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