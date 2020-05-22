Джонсон: Британии пора переставать зависеть от поставок из Китая

Британский премьер-министр Борис Джонсон поручил госслужащим составить планы по прекращению зависимости Великобритании от Китая в жизненно важных медицинских поставках и других стратегических импортах в свете вспышки коронавируса.
Об этом сегодня сообщает газета Times.
"Эти планы, получившие кодовое название "Project Defend", включают в себя выявление основных экономических уязвимостей Великобритании перед потенциально враждебными иностранными правительствами в рамках более широкого нового подхода к национальной безопасности. Ответственным за их реализацию назначен ,министр иностранных дел Доминик Рааб", - пишет издание.
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