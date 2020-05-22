Джонсон: Британии пора переставать зависеть от поставок из Китая

Британский премьер-министр Борис Джонсон поручил госслужащим составить планы по прекращению зависимости Великобритании от Китая в жизненно важных медицинских поставках и других стратегических импортах в свете вспышки коронавируса.

Об этом сегодня сообщает газета Times.