Atlantic Council спрогнозировал неизбежный Майдан в 2019 году

Западные эксперты считают, что ситуация на Украине в начале 2018 года содержит все признаки нового "майдана".

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Аналитик Atlantic Council и профессор университета Рейрсона в Торонто Диана Фрэнсис в своем материале Telepolis обвинила украинского президента Порошенко в отсутствии адекватных реформ.

Украина по-прежнему не может похвастаться победой над коррупцией, поэтому необходимо срочно наладить полномасштабную работу верховного антикоррупционного суда, упразднить парламентскую неприкосновенность для депутатов Рады и запретить предвыборную агитацию на телевидении.

Как пишет Фрэнсис, если сделать этого не удастся, дело может дойти до протестов и нового переворота. Она также напомнила, что американские власти договорились о поставке украинской армии оружия, поэтому страна может не бояться "российского вторжения".

Издание по этому поводу напомнило, что Россия на подобные действия отреагировала размещением новых ракет класса «земля - воздух» в Крыму. При этом ещё в октябре в Киеве проходили насильственные протесты против Порошенко, в ходе которых митингующие требовали создать высший антикоррупционный суд.

В списке требований также значились снятие иммунитета у депутатов Рады. Собственно, итогами прошлого майдана стали расколотая страна, продолжающаяся гражданская войны, "западненский" национализм, все больше пронизывающий украинское общество и власть, падающая экономика и надежды на очередную подачу МВФ.

Что обещали лидеры Майдана? "Мы пойдем в Европу и на Украину хлынут западные инвестиции, вот тогда-то у каждого человека будет нормальная пенсия, на которую он будет жить, а не выживать! Мы не только введем безвизовый режим, мы сразу же начнем модернизировать Украину, модернизировать экономику. Независимость судей и замена всех коррумпированных судей. Победа будет только тогда, когда в стране будет новый президент!" - внушали они.

В итоге за постмайданные годы гривна обесценилась в три раза, ровно в три раза вырос и государственный долг страны. Украина занимает первое место в списке самых коррумпированных стран Европы. При этом недовольство граждан связано не только с Брюсселем - они чувствуют, что правительство обмануло их ожидания.