Украинка возмутилась названиями русских йогуртов

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион возмутилась названиям йогуртов на русском языке. Известно, но данные йогурты произведены на Украине.

По словам националистки, в одном из магазинов страны ее дочь увидела йогурт "Агуша" и творог "Машенька", которые Фарион посчитала негодными для украинцев.