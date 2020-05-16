Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион возмутилась названиям йогуртов на русском языке. Известно, но данные йогурты произведены на Украине.
По словам националистки, в одном из магазинов страны ее дочь увидела йогурт "Агуша" и творог "Машенька", которые Фарион посчитала негодными для украинцев.
"Яд этот в названии продукта для детей — "Машенька", ниже еще какое-то чудище "Агуша". Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим", — написала экс-парламентарий в Facebook.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.