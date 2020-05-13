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Источник Правда.Ру

В Австралии самопровозглашенная церковь продавала лекарство от COVID-19

Мир » Соотечественники » Австралия

На сайте администрации медицинских товаров Австралии сообщается о штрафах на 98 тысяч долларов, выписанных отделению "Церкви здоровья и исцеления Genesis II" MMS Australia, которое занималось продажей отбеливателя под видом лекарства от коронавируса.

"Администрация медицинских товаров Австралии (TGA) выпустила 12 протоколов о нарушении на общую сумму в 151,2 тысячи (австралийских) долларов (более 98 тысяч долларов США) за незаконное рекламирование "Чудесной минеральной добавки" и других медикаментов, продаваемых Southern Cross Directories Pty Ltd, торгующей как MMS Australia", — говорится в заявлении регулятора.

Власти также отметили, что очень переживают за людей, которые уже проходят лечение с помощью этого "чудо-лекарства".

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