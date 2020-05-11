Турецкие авиаперевозчики могут попасть под ограничения в РФ

Если Анкара в течение суток не снимет ограничительные меры против российский авиаперевозчиков, то власти России введут аналогичные меры на территории страны.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.