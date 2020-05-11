Если Анкара в течение суток не снимет ограничительные меры против российский авиаперевозчиков, то власти России введут аналогичные меры на территории страны.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
"В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков", — сказано в сообщении Минтранса.
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