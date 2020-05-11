Иранский фрегат потопил собственный корабль

В ходе военных учений ВМС Ирана выстрелом с одного корабля потоплен другой, пострадали десятки моряков.

Местные журналисты сообщили, что фрегат Jamaran испытывал новую противокорабельную ракету, которая "захватила цель" и ударила по кораблю снабжения Konarak.

Согласно неподтвержденной официально информации, фрегат "Джамаран", управляемый Корпусом Стражей Исламской революции Ирана (КСИР), произвел преждевременный запуск ракеты, прежде чем катер снабжения успел отойти от плавучей цели, которую он отбуксировал в назначенное место.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как раненых моряков переводят на машины скорой помощи.

Ошибки входят в систему

В январе КСИР по ошибке сбил украинский пассажирский самолет под Тегераном, убив всех 176 человек, находившихся на его борту, во время обострения напряженности с США.