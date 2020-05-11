Посол Мальты в Финляндии подал в отставку в воскресенье. Поводом стал разразившийся дипломатический скандал из-за сравнения им канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером.
"Принимая отставку посла с немедленным вступлением в силу, министр Эварист Бартоло подчеркнул, что комментарии посла в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель не являются свидетельством дружбы и взаимного уважения между Мальтой и Германией", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мальты.
Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за "неуважительную" публикацию.
Майкл Заммит Табона написал в своем Facebook 8 мая, в день когда в Европе праздновалась 75-я годовщина окончания Второй мировой войны:
"75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера о том, чтобы контролировать Европу."
Сейчас скандальный пост уже удален.
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