Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату

Посол Мальты в Финляндии подал в отставку в воскресенье. Поводом стал разразившийся дипломатический скандал из-за сравнения им канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером.

"Принимая отставку посла с немедленным вступлением в силу, министр Эварист Бартоло подчеркнул, что комментарии посла в отношении канцлера Германии Ангелы Меркель не являются свидетельством дружбы и взаимного уважения между Мальтой и Германией", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мальты.

Глава МИД также добавил, что в посольство Германии будет отправлено извинение за "неуважительную" публикацию.

В чем суть грянувшего скандала

Майкл Заммит Табона написал в своем Facebook 8 мая, в день когда в Европе праздновалась 75-я годовщина окончания Второй мировой войны:

"75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера о том, чтобы контролировать Европу."

Сейчас скандальный пост уже удален.