Еще 229 испанцев скончались от коронавируса

Больше тысячи жителей Испании получили положительные тесты на коронавирус. Данные приводятся за последние сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения Испании, с начала эпидемии в стране зарегистрировано 222 857 случаев заражения COVID-19. Жертвами опасного заболевания стали 26 299 пациентов. Из них за последние сутки — 229 человек. Днем ранее жертв было 213.

Полностью выздороветь смогли 131 148 человек. За сутки их число увеличилось на 2 7637 человек. Лечение проходят около 65 тысяч испанцев.

Режим повышенной готовности в Испании продлен до 24 мая. При этом страна готова постепенно снимать ограничительные меры. К концу июня власти страны намерены вернуть жизнь местного населения в привычное русло.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Испании нашли первого кота, у которого диагностирован коронавирус. Животному четыре года, его зовут Негрито. У него начались проблемы с дыханием, что заставило хозяев отвезти кота к ветеринару. Врачи диагностировали у него COVID-19. Сейчас специалисты выясняют, как животное заразилось опасным вирусом.