Украина и Эстония пойдут на Россию и СБ ООН "историческим фронтом"

Их надо остановить. Россия "достала" своими попытками искажать историю. Украина и Эстония должны объединиться и доказать, что она (Россия) не права. Вместе мы сможем это сделать.

К такому решению пришли в результате телефонного разговора Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу, главы МИД Украины и Эстонии.

Об этом сообщает новостной портал err.ee:

"Главы дипломатических ведомств двух стран договорились о совместных усилиях по противодействию российского трактования истории и распространения ею фейковых или искаженных исторических фактов. Например, касательно годовщины окончания Второй мировой войны".

На страницах МИД Украины в соцсетях появилось сообщение о том, что 8 мая в СБ ООН будет проходить обсуждение темы Второй мировой войны:

"Целью разговора будет распространение правдивых фактов о европейском историческом прошлом. Только это может быть основой для мирного и дружественного сосуществования народов".

Интересен, как показалось "Правде.Ру", один из комментариев к сообщению: