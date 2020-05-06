Их надо остановить. Россия "достала" своими попытками искажать историю. Украина и Эстония должны объединиться и доказать, что она (Россия) не права. Вместе мы сможем это сделать.
К такому решению пришли в результате телефонного разговора Дмитрий Кулеба и Урмас Рейнсалу, главы МИД Украины и Эстонии.
Об этом сообщает новостной портал err.ee:
"Главы дипломатических ведомств двух стран договорились о совместных усилиях по противодействию российского трактования истории и распространения ею фейковых или искаженных исторических фактов. Например, касательно годовщины окончания Второй мировой войны".
На страницах МИД Украины в соцсетях появилось сообщение о том, что 8 мая в СБ ООН будет проходить обсуждение темы Второй мировой войны:
"Целью разговора будет распространение правдивых фактов о европейском историческом прошлом. Только это может быть основой для мирного и дружественного сосуществования народов".
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Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.