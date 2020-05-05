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Источник Правда.Ру

МИД Чехии - России: Ребята, давайте жить дружно

Мир

МИД Чехии вчера, 5 мая, направил России ноту с предложением обсудить взаимоотношения двух стран, заметно пошатнувшиеся на фоне демонтажа муниципальными властями в Праге памятника маршалу Коневу и последовавших в ответ на протест российской стороны заявлений городских чиновников.

Напомним, мэр Праги обвинил Россию в готовящейся попытке его убийства, из-за чего он "вынужден жить под полицейской охраной", а глава района Прага-6 вчера написал открытое письмо в Еврокомиссию с просьбой призвать Москву к порядку.

МИД Чехии хочет с Россией дружить

О том, что Чехия хочет "снять возникшее напряжение" и нормализовать обострившиеся отношения с РФ заявил глава МИД страны Томаш Петржичек, выступая перед депутатами нижней палаты национального парламента, передает издание iDNES.

"Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне дипломатическую ноту с предложением начать консультации в соответствии с §5 договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ. <…> Между нашими странами существует множество тем, в которых существуют разногласия. <…> Политизация этих тем может принести контрпродуктивный эффект", — цитирует слова дипломата iDNES.

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Темы мид чехии дипломатия отношения между странами
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МИД Чехии - России: Ребята, давайте жить дружно
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